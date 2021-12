Drones policiers et reconnaissance faciale : après la loi sécurité globale, le match retour

La loi Responsabilité pénale et sécurité intérieure, adoptée jeudi par le Parlement, consacre tout un pan à l'utilisation de moyens de « captations et fixations d'images dans les lieux publics », ce qui donnera lieu à l'utilisation de drones et de la reconnaissance faciale.

Un retour en arrière après la censure, par le Conseil constitutionnel , de diverses dispositions de la loi Sécurité globale.