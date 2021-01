La CNIL sanctionne le ministère de l'Intérieur pour utilisation illicite de drones équipés de caméras

Après une première partie très administrative, une délégation de la CNIL s'était rendue dans les locaux de la préfecture de police de Paris pour procéder à un contrôle, le 9 juillet 2020. En procédant à un vol d'essai sur place, elle a pu constater, ce jour-là, qu'il était tout à fait possible d'identifier une personne, les drones étant équipés d'une caméra en haute résolution et de capacités de zoom pouvant agrandir l'image entre 6 et 20 fois.