Les drones du Français Parrot vont équiper les trois armées françaises

Parrot précise que le traitement des données issues de son drone est soumis au RPGD et que toutes les data sont à la maîtrise de l'utilisateur, des armées françaises donc. Il est aussi dans la liste des équipements que peuvent se procurer les agences gouvernementales et forces de sécurité américaines, et est déjà utilisé par des policiers, agences fédérales et pompiers des USA et d'autres pays du monde. Cela confirme ainsi l'aura des drones Parrot au sein des secteurs critiques.