Les USA autorisent les vols de drone la nuit, la dernière étape avant des livraisons à grande échelle ?

Aux États-Unis, les vols et livraisons par drone sont en train de devenir une réalité. Mais en France, pour le moment, tout reste bouché. La réglementation liée aux drones ne bouge pas vraiment, si ce n'est pour leur utilisation dans un cadre sécuritaire et dans les manifestations (cf. loi Sécurité globale). Dans l'Hexagone, La Poste a bien tenté d'effectuer des livraisons à l'aide de drones dans des zones reculées et difficiles d'accès. Mais pour l'heure, aucun opérateur n'a obtenu de certificat pour assurer des livraisons de façon régulière et à une certaine échelle, que ce soit en ville ou en dehors.