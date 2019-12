La Poste obtient l'autorisation de faire des livraisons par drone en Isère

La Poste par drones

C'est via DPDGroup que La Poste va procéder aux premières livraisons par drones. Concrètement, le drone en question sera déployé à partir du véhicule de livraison, de manière à soulager les livreurs.L'appareil reliera ainsi Fontanil-Cornillon à Mont-Saint-Martin, en huit minutes (contre 30 minutes en voiture). Les colis seront déposés dans une station fixe, gérée par la mairie de Mont-Saint-Martin, et c'est un agent municipal qui pourra ensuite acheminer le colis jusqu'à destination.» indique La Poste. Evidemment, l'opérateur de services postaux se charge également d'indiquer que le drone est 100 % électrique, et n'émet donc pas de CO