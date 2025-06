« Le contexte mondial nous pousse à avancer vite, avec des besoins de défense réels, et nous avons, en France, tous les outils technologiques pour pouvoir y répondre », a commenté Jérémy Caussade, le président d'Aura Aero. Le général Stephane Mille, ancien chef d'état-major de l'Armée de l'air et de l'espace de 2021 à 2024, vante carrément « une mission vraiment pas impossible pour Aura Aero ». Il n'y a plus qu'à, et rendez-vous en 2026.