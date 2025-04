Alors que la guerre contre l'Ukraine est dans toutes les têtes, la Direction générale de l'armement (DGA) a lancé, il y a quelques semaines, une commande massive de drones d'entraînement pour l'armée de terre française. L'ambitieux projet, révélé par nos confrères de l'Informé, prévoit la fabrication de 2 000 appareils, avec un premier lot de 1 000 unités à produire entre octobre et décembre 2025, suivi d'un second lot dans les six mois suivants.