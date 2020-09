Le gouvernement va assouplir le calendrier de commandes de Rafale, pour soutenir Dassault

Et l'État pourrait bien accéder à la requête de Dassault. La ministre des Armées, Florence Parly, s'est exprimée dans l'émission politique Le Grand Rendez-vous, dimanche sur Europe 1, CNews et Les Échos. « Nous allons voir comment nous pouvons adapter le mieux possible le calendrier de ces commandes afin que les chaînes de production de Dassault Aviation soient préservées », a-t-elle indiqué, tout en assurant que le constructeur avait de quoi voir venir grâce à l'exportation et les commandes de Rafale passées par l'Inde, l'Égypte et le Qatar.