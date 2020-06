Aéronautique : des milliards en échange d'une relocalisation des emplois pour relancer la filière

En échange, le gouvernement sortira la malle à billets. De façon concrète, le gouvernement envisage un plan à hauteur de 10 milliards d'euros, plan qui comportera des mesures en faveur de l'emploi (ce qui coïncide avec l'annonce faite un peu plus tôt par Jean-Baptiste Djebbari) mais aussi l'obtention de crédits. Parmi les mesures, on devrait assister à la création d'un fonds d'investissement doté d'1 milliard d'euros, une manne qui aidera à l'innovation et à la recherche notamment, avec comme but futur de tendre vers une industrie verte, et qui viendra en aide aux sous-traitants, dont on parle peu mais qui sont les plus exposés à la crise.