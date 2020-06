Emirates, qui va licencier des salariés, ne voit pas un retour à la normale avant 4 ans dans l'aérien

La communication de crise se poursuit chez Emirates. Après avoir annoncé fin avril se préparer à traiter jusqu'à 150 000 demandes de remboursement par mois jusqu'à la fin de l'année en réponse à sa mise en cause par l'UFC-Que Choisir, la compagnie aérienne a annoncé, il y a quelques jours, son intention de procéder à des licenciements, provoqués par une crise de coronavirus dont elle estime que les conséquences s'étaleront sur plusieurs années.

La plus puissante compagnie aérienne du Moyen-Orient, Emirates, a suspendu ses vols au mois de mars, comme la majorité de ses concurrents. Et même si sa situation financière était excellente avant le début de la crise sanitaire (des bénéfices en hausse de 21% sur le dernier exercice fiscal), posséder une flotte constituée de 270 gros-porteurs engendre des frais, même lorsque les appareils restent cloués au sol.

À terme, et même si les vols vont petit à petit reprendre dans les prochaines semaines, la cure d'austérité va débuter et placer en ligne de mire les salariés de l'entreprise. Dimanche, Emirates a annoncé que des employés allaient nécessairement perdre leur emploi. Combien ? Pour le moment, on l'ignore, mais il y a fort à parier que les départs se comptent en milliers le moment venu.