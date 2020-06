Airbus s'apprête à prendre des décisions "difficiles" et "amères" : des suppressions d'emplois redoutées

Le plan attendu est consécutif à la crise et au ralentissement de la production chez Airbus, dont la réduction de 40% a déjà été annoncée pour 2020 et 2021, alors que de nombreuses compagnies ne pourront pas honorer leur(s) commande(s). L'avionneur, qui travaillait à démarrer la production d'une nouvelle nacelle pour ses A320 depuis Nantes (350 emplois à la clé), a finalement renoncé pour confier celle-ci à une entreprise américaine. Le groupe a perdu plus d'un tiers de son activité d'aviation commerciale et tend désormais à prendre toutes les mesures financières qui l'aideront à retrouver l'équilibre financier.