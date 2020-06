Air France pourrait présenter un plan visant à supprimer entre 8 000 à 10 000 emplois

Une phase de concertation va s'ouvrir chez les syndicats, qui essaieront de peser de tout leur poids pour limiter au maximum les licenciements, et qu'ils soient le plus favorable possible aux salariés déchus. Jean-Baptiste Djebbari, assure, lui, que ce plan "se fera sans souffrances sociales, c'est un engagement, et il se fera de façon concernée et transparente", le secrétaire d'État évoquant des départs seulement volontaires, et des possibilités de mobilité.