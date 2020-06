Lufthansa envisage la suppression de 22 000 postes dans le monde

Les mauvaises nouvelles sont assez inéluctables, et Lufthansa ne le sait que trop. Alors que le groupe s'attend à un bilan financier catastrophique pour le second trimestre (avec un nombre de passagers qui s'est écroulé de 98% en avril et 700 avions sur 763 cloués au sol), celui du premier trimestre, qui rappelons-le n'a été qu'en partie touché par la crise du Covid-19, a précipité les décisions à venir.