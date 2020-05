Crise de l'aéronautique : les compagnies aériennes sauront-elles se relever après le coronavirus ? (Vidéo)

Le secteur aérien traverse la plus grosse crise de son histoire, c’est indéniable, et nombreux sont les acteurs de l’aéronautique à se demander s'ils pourront se relever, et si oui : quand et comment. En première ligne, on retrouve les compagnies aériennes. En 90 secondes ou presque, nous allons brièvement rappeler le contexte actuel pour les transporteurs, établir quelles conséquences découlent de la crise, avant d'évoquer les solutions qui pourraient sauver ces entreprises en perdition.