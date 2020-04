Airbnb lève 1 milliard de dollars en pleine crise du coronavirus

Le secteur du tourisme figure parmi les plus touchés par la crise sanitaire actuelle. C'est pourtant dans ce contexte qu'Airbnb annonce une colossale levée de fonds, à hauteur d'un milliard de dollars. Une augmentation de capital qui s'inscrit dans une vision optimiste de l'après-confinement.

À l'heure actuelle, des milliards d'individus à travers le monde sont invités à rester chez eux et à limiter leurs déplacements au maximum. L'industrie du tourisme est donc inévitablement frappée de plein fouet par la crise, et Airbnb déplore un manque à gagner certain, sans qu'il soit pour l'heure possible de le chiffrer.