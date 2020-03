Airbnb : les annulations de voyage se feront toutes sans pénalité pour les mois à venir

Qui sera remboursé par Airbnb ?

L'entreprise forcée de s'adapter à la situation

Source : Airbnb

Les voyageurs annulant leur réservation recevront un remboursement sans frais, et les hôtes pourront également annuler les séjours, sans frais ni incidence sur leur statut de «». Cette extension de la « Politique sur les cas de force majeure » ne concerne toutefois pas la Chine.Sur son site, la plateforme de location américaine explique que cette extension de sa politique de remboursement - qui comporte normalement six différents degrés - s'étend à l'ensemble des pays touchés par le virus, hormis la Chine continentale, qui fait l'objet de dispositions spécifiques.», note Airbnb.Les voyageurs qui annulent recevront un remboursement intégral, tandis que les hôtes peuvent annuler sans que cela n'entraîne de frais ou d'incidence sur leur statut sur l'application. Airbnb rembourse ainsi tous les frais de service pour les annulations couvertes. Ce système s'applique aussi pour les «» proposées par certains hôtes sur Airbnb.Ces mesures sont pour le moment effectives jusqu'au 1juin prochain et ne concernent toutefois pas les voyageurs qui ont déjà entamé leur séjour, ces derniers devant bel et bien s'acquitter de la somme due. De la même manière, la politique de remboursement classique de la plateforme s'applique pour les réservations effectuées avant le 14 mars 2020.Malgré une perte probablement colossale pour les hôtes Airbnb, la situation sanitaire internationale impose de telles mesures. «», affirme également le site dans un communiqué en anglais.En Chine, la plateforme avait dû suspendre entièrement ses activités depuis le mois de janvier. La vie doit reprendre son cours au premier avril prochain, Airbnb rouvrira alors ses portes dans le pays.