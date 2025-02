raymondp

Clairement je ne vois pas l’intérêt de cette loi, hormis celui de pénaliser les personnes qui sont propriétaires d’un bien et ceux qui ont les moyens de le louer. En France, gagner de l’argent c’est mal !

Franchement, AirBNB cela fait venir des gens dans les campagnes en permettant aux retraités de se faire un complément de revenus, dans les villes touristiques cela permet aux personnes qui n’ont pas les moyens d’aller à l’hôtel de partir quand même en vacances. Cela fait marcher le commerce local, les vieilles bâtisses sont retapées dans le coins en cours de désertification.

Et quand vous êtes en couple avec deux enfants, comment vous faites ? on ne peut pas aller à l’hôtel parce qu’on ne peut pas se mettre à 4 par chambre et laisser des enfants seuls dans une chambre est illégal.

Quand à penser que les locations saisonnières font disparaître les locations à l’année, c’est sans doute vrai dans les coins très touristiques, pour le reste c’est sûrement faux : c’est beaucoup de travail de gérer un airbnb et c’est beaucoup de charges : on paie l’eau, l’éléctricité, le chauffage, l’internet, etc tous les mois de l’année, alors que c’est peut-être loué que 3 ou 4 mois dans l’année, alors que toutes ces charges sont payées par le locataire lorsque c’est loué à l’année.

Bref, encore un truc pour montrer qu’en France on aime pas l’entrepreunariat et dés que t’essaie de gagner un peu plus, on te casse un peu les jambes, histoire de niveler par le bas et de faire ch.er un peu les riches (t’es proprio = t’es riche)