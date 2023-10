Les propriétaires d'Airbnb échappent finalement à la matraque fiscale en France

La limite de revenus admissibles pour cet abattement a été réduite à 77 700 euros, contre 188 700 euros précédemment. En ce qui concerne les propriétaires de logements touristiques non classés, tels Airbnb, Abritel, Booking et autres, ils ne sont tout simplement et finalement pas touchés, et conserveront l'abattement au taux actuel, plus favorable.

Voilà qui est intéressant, quand on sait combien cela rapporte aux « hôtes » qui louent leur logement.