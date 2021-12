Airbnb a versé 93 millions d'euros aux communes françaises en 2021, via la taxe de séjour

Depuis le démarrage de son activité en 2008, Airbnb a collecté et reversé plus de 4 milliards de dollars de taxes touristiques. Les pays de l'Union européenne ont quant à eux perçu environ 315 millions d'euros. La France et l'Italie sont les deux seuls pays de la zone dans lesquels la collecte de la taxe est directement opérée, de façon générale, par la plateforme collaborative. Mais elle a aussi conclu des accords plus sporadiques avec des villes comme Amsterdam et Lisbonne pour prélever la taxe de séjour.