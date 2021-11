Airbnb va directement prélever les impôts pour l'État en Italie, qu'en est-il pour la France ?

Ces dernières années, Airbnb a souvent été pointé du doigt par les municipalités de nombreux pays, qui lui reprochaient notamment de prendre trop de place dans certaines villes et de se livrer à une optimisation fiscale, certes légale, mais qui a tendance à choquer l'opinion. Le géant américain de la location d'hébergements en ligne veut soigner ses liens avec les municipalités, et il jette aujourd'hui son dévolu sur l'Italie. Dès 2022, la plateforme y activera la collecte numérique de la taxe de séjour. Se pose donc naturellement la question de la collecte de l'impôt en France, où le versement ne s'effectue que deux fois par an. Voyons cela plus en détail.