Airbnb : 50 nouvelles fonctionnalités débarquent sur la plateforme pour affronter l'hiver

Airbnb continue de développer son élasticité en faveur de ses clients. Après avoir lancé avec succès "Je suis flexible" plus tôt cette année (fonctionnalité utilisée plus de 500 millions de fois), voilà que la plateforme va encore plus loin. "Je suis (encore plus) flexible", nous dit Brian Chesky. Et il est dans le vrai. Alors qu'il était possible de rechercher un appartement sur une plage de dates allant jusqu'à 6 mois, celle-ci est désormais étendue à 12 mois. Airbnb en profite aussi pour inclure quatre nouvelles catégories de logements : Pleine nature, Près des pistes (de ski, vous aurez deviné), Luxe et Atypiques.