Airbnb fête son entrée en Bourse ce jeudi, comme un pied de nez à la crise

C'est un événement forcément historique dans l'histoire d'une société. Mettre les deux pieds en Bourse n'est en effet pas anodin et témoigne souvent d'une croissance rapide alliée à un besoin de capitaux. Et si le secteur du tourisme vit une crise destructrice et qu'Airbnb traverse elle-même une année somme toute douloureuse, les investisseurs ont fait preuve d'un certain enthousiasme et d'un engouement réel pour l'opération.