Airbnb a déposé un dossier d'introduction en Bourse

Comment sera accueilli le dossier déposé par Airbnb par le gendarme US de la Bourse ? Et comment une hypothétique introduction serait ensuite perçue par le marché ? Il est trop tôt pour le dire. Car si le moment semble opportun, Airbnb fait toujours face à une défiance de nombreuses grandes villes. Plus récemment, le site a mis en place une restriction contraignant sérieusement la réservation de séjours via la plateforme par les jeunes de moins de 25 ans issus de France, d'Espagne et d'Angleterre, toujours dans le contexte pandémique. La partie n'est pas encore gagnée pour Airbnb.