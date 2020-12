Airbnb : une valorisation évoquée à 35 milliards, est-ce bien raisonnable ?

Malgré les secousses de la pandémie de coronavirus, Airbnb croit dur comme fer en ses capacités à convaincre le marché. Après avoir publié divers documents financiers et son dossier auprès de l'autorité de la référence, la Securities and Exchange Commission (SEC), l'entreprise californienne devrait débarquer sur le marché boursier dans le courant du mois de décembre, à New York, sûre de son fait. Comme le géant américain de la livraison de nourriture, DoorDash, ou le site de ventes en ligne Wish, en proie à quelques soucis en France. Mais gare à l'excès de confiance…