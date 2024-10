Des villes comme Paris ou Bordeaux, et Lyon sous certaines conditions, exigent une demande de changement d'usage du logement, pour qu'il soit considéré non plus comme une habitation mais comme un meublé de tourisme, limitant ainsi le nombre de nuitées sous location à 120 par an. Marseille fait partie de ces villes. Mais cela reste, visiblement, beaucoup trop aux yeux de Benoît Payan. Ce qui est certain, c'est que le maire de Marseille ne pourra pas décider seul. Il lui faudra du soutien.