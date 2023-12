À Marseille, les anti Airbnb montent une brigade, leur objectif : cambrioler et éradiquer les multi-propriétaires

Et ce n'est visiblement qu'un début, selon les membres du collectif. « Ces perquisitions ne sont que le début d’un projet plus large, qui vise à l’éradication des Airbnb et de la présence de leurs multi-propriétaires dans la cité phocéenne », déclare le groupe. La plateforme Airbnb, elle, déclare n'avoir reçu aucune plainte de ce type venant de ces hôtes. Il y a-t-il un menteur ? Ne veut-on pas ébruiter plus que cela l'affaire ? Les Ami & Co vont-ils vraiment passer à la vitesse supérieure ? À Marseille, le retour de Plus belle la vie, encore plus belle n'a rien à envier aux histoires des Marseillais, les vrais.