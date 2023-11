Un commando de Marseillais exaspérés par les trop nombreux Airbnb tagguent les immeubles et volent même les clés !

Si à New York, on lutte contre le phénomène des logements Airbnb par l'argument légal, à Marseille, ce sont les habitants qui prennent les choses « en main », c'est le cas de le dire. Ce week-end, le très coloré quartier du Panier a été le théâtre d'une opération menée par un mystérieux groupe autoproclamé « Les Marseillais du centre-ville », qui se trouve être fermement opposé à la prolifération des locations de courte durée via des plateformes comme Airbnb. Le collectif a montré son opposition d'une drôle de façon.