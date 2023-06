Airbnb : en baisse dans les grandes villes, en hausse... partout ailleurs ?

On sait aussi que moins de 1 annonce sur 10 concerne des chambres chez l'habitant. Une petite astuce (car certaines annonces de « chambre » cachent en réalité un « logement entier ») qui permet au loueur de ne pas se limiter à 120 nuits par an, obligation qui pèse sur les loueurs de logements entiers, et qui vise à limiter l'ampleur de la location de courte durée, qui perturbe des économies locales. Certaines initiatives, parlementaires notamment, sont également en marche pour davantage encadrer les locations des plateformes Airbnb, Abritel ou encore Booking.