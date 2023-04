Voilà combien rapporte de louer son bien sur Airbnb par an (ça augmente)

D'un point de vue géographique, la région qui rapporte le plus sur Airbnb est assez logiquement l'Île-de-France. En 2022, un hébergeur parisien moyen récoltait en moyenne 5 900 euros de revenus bruts sur l'année, soit presque 2 000 euros de plus que l'hôte français moyen. Ce constat est assez logique si l'on considère les prix locatifs et à l'achat beaucoup plus élevés à Paris pour tous les types de biens immobiliers.

Nul doute par ailleurs que l'arrivée imminente des JO dès l'année prochaine devrait avoir un impact encore plus grand sur ces chiffres impressionnants. Avec un afflux de touristes toujours plus fort, Airbnb devrait bénéficier d'une grosse popularité pour l'événement international qui prendra place dans toute la France. Idem pour la Coupe du monde de rugby, prévue pour les mois de septembre et octobre 2023. Bref, si l'on en croit tous ces chiffres, il n'a jamais été plus rentable de posséder un bien à mettre en location sur Airbnb, avec de potentielles belles perspectives pour les années qui arrivent.