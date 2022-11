Airbnb : enfin des prix plus clairs ?

Aujourd'hui, AirBnb classe les logements en fonction de leur emplacement, de leurs prestations, mais aussi en fonction du prix pour chaque nuit passée. Seulement le prix affiché ne comprend pas les frais exigés lors de la location.

On peut par exemple citer la taxe de séjour, ces quelques euros par nuit et par personne, collectés par le service en ligne et reversés à la commune où se trouve votre location.

AirBnb touche également une commission sur chaque voyage, les fameux frais de service qui peuvent s'élever à plusieurs dizaines d'euros supplémentaires en fonction de la durée de votre séjour. N'oublions pas enfin les frais de ménage, dont le montant varie selon les hôtes, et qui font ainsi gonfler la facture.

Au total il peut exister une différence importante entre le prix attractif affiché lors de la recherche, et le montant final à débourser pour séjourner dans un logement.

AirBnb va cependant remettre un peu d'ordre et rendre plus transparentes les recherches effectuées sur son site.