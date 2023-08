La mairie de Paris a infligé plus de 6 millions d’euros d’amende à des loueurs Airbnb abusifs

La location d'un Airbnb est strictement encadrée à Paris : pas plus de 120 jours par an, et le bien loué doit être la résidence principale du propriétaire. Celui-ci doit également s'acquitter d'une déclaration spéciale auprès de la mairie pour que son bien soit enregistré. Malgré cela, nombreux sont ceux à ne pas respecter les règles dans certains quartiers prisés. Il faut dire qu'une location courte durée peut rapporter gros. La mairie a donc durci le ton.