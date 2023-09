Pour lutter contre le phénomène des logements Airbnb, c'est peut-être New York qui a tout compris

Les nouvelles règles sont aujourd'hui si strictes qu'Airbnb considère qu'une « interdiction de facto » a été prononcée contre elle à New York. Et si le géant de la location de logements en ligne est touché, ses hôtes le seront aussi. Beaucoup d'entre eux dépendaient de cette pratique pour arrondir leurs fins de mois. Par extension, ce sont aussi les voyageurs qui en pâtiront, les prix des hôtels ayant littéralement bondi dans la ville depuis la COVID-19. Les logements Airbnb constituaient pour eux des logements plus abordables. Reste à savoir maintenant si les hôtels s'aligneront et baisseront leurs tarifs.