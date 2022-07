La fête est finie sur Airbnb

La fête est définitivement terminée sur Airbnb. La plateforme de location de logements entre particuliers annonce avant les vacances d’été qu’il n’est plus possible de louer des appartements, des maisons ou des villas pour y organiser des soirées. Celles et ceux qui dérogeront à la règle verront leurs comptes définitivement supprimés et seront bannis du site de façon permanente. 6600 personnes ont déjà été suspendues pour cette raison en 2021.