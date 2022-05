Airbnb jette l’éponge en Chine

Le géant américain aurait prévenu en début de semaine ses employés sur place basés à Pékin. Les inscriptions des maisons et des expériences sur la plateforme devraient être bloquées et les annonces retirées dans le courant de l'été.

Arrivé en 2016 sur le marché chinois, Airbnb n'a jamais réussi à s'imposer face à des acteurs nationaux très agressifs. La pandémie de Covid-19 n'a pas aidé la société, avec un arrêt brutal du tourisme durant les confinements, mais les voyages en Chine n'ont jamais représenté plus d'1 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, malgré de grandes campagnes de communication.

Après un trou d'air en 2020 et le licenciement de près de 25 % de ses effectifs, Airbnb remonte la pente avec le retour à la normale dans le secteur du tourisme et a préféré arrêter les frais le plus rapidement possible.

L'entreprise va, selon plusieurs sources, se recentrer sur les voyages à l'étranger proposés aux touristes chinois. L'application restera de fait active en Chine et les employés garderont leurs postes.