Airbnb : l'incroyable bourde du gouvernement, qui réduit par erreur l'abattement fiscal des propriétaires

Cette baisse drastique, même pas envisagée dans les pires scénarios, est-elle inéluctable pour les hôtes Airbnb ? Oui et non. Au pire, le gouvernement pourra modifier la disposition dans le cadre d'un prochain vecteur législatif, inséré dans le budget 2025. Et au mieux, la baisse de l'abattement n'a de toute façon pas vocation à s'appliquer dans l'intervalle.