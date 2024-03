Les hôtes de logements Airbnb peuvent souffler : le Conseil d'État rejette le recours des élus contre les avantages fiscaux

Le 6 mars dernier, plusieurs députés et sénateurs, parmi lesquels Max Brisson (LR), Inaki Echani (Socialites et apparentés) et Ian Brossat (PCF), avaient déposé un recours devant le Conseil d'État visant à mettre fin à l'avantage fiscal des propriétaires d'Airbnb. La plus haute juridiction administrative n'a visiblement pas été convaincue. Elle a rejeté le recours, en début de semaine, confirmant ainsi la réintroduction des avantages fiscaux pour les locations de logements meublés de type Airbnb, Booking et Abritel.