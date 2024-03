Airbnb durcit sa politique en interdisant totalement les caméras intérieures dans ses locations

En plus de l'interdiction des caméras à l'intérieur, la politique mise à jour comprendra également des directives plus détaillées sur l'utilisation des caméras de sécurité extérieures et d'autres dispositifs, y compris les moniteurs de bruit.



Des dispositifs tels que les sonnettes vidéo et les moniteurs de bruit sont toujours autorisés sur Airbnb et peuvent être un moyen efficace et respectueux de la vie privée pour les hôtes de surveiller leur propriété et de prévenir des problèmes tels que les fêtes non autorisées.

Cependant, les hôtes devront révéler la présence et l'emplacement approximatif de toute caméra extérieure avant que les voyageurs ne réservent. Ces caméras ne seront pas autorisées à surveiller les espaces intérieurs d'un logement et seront interdites dans certains espaces extérieurs où l'on peut s'attendre à une plus grande intimité, comme une douche extérieure fermée ou un sauna.

Les hôtes devront également divulguer la présence de moniteurs de bruit, qui mesurent uniquement le niveau de décibels et ne captent et ne transmettent pas les sons ou les conversations, et ne sont autorisés que dans les espaces communs des logements.

Mais que les hôtes soient rassurés, ils ont jusqu'au 30 avril pour se mettre en conformité avec cette nouvelle réglementation. Pour autant, passé de délai, Airbnb sanctionnera les retardataires ou réfractaires aux changements en allant jusqu'à la suppression de leurs comptes.