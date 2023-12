Une IA qui moucharde sur les fêtes non autorisées du 31 décembre dans les Airbnb

En effet, dans l'optique de réduire le risque de fêtes non autorisées, Airbnb a notamment durci les règles de la plateforme et déployé un algorithme dédié, qui analyse les facteurs de risques potentiels de fêtes via de multiples indicateurs relatifs au compte du locataire. L'outil se charge alors de bloquer les réservations suspectes, afin de protéger l'hôte.

Le fait de réserver un logement le soir du 31 décembre, par un utilisateur inconnu de la plateforme, sera notamment considéré comme suspect. Idem pour les locataires qui vont effectuer une demande de location pour un logement situé à proximité de leur propre domicile.