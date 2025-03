Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est devenu un critère presque déterminant pour les propriétaires de locations saisonnières. Depuis le 1er janvier 2025, les logements classés G ne peuvent plus être proposés sur les plateformes comme Airbnb, Abritel, Booking et autres, la conséquence d'une législation visant à éliminer les passoires thermiques. Et cela bouleverse le marché et impacte directement la rentabilité des investissements locatifs. Les propriétaires doivent désormais considérer le DPE comme un atout concurrentiel et non plus comme une simple formalité administrative.