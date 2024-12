À noter toutefois que le motif pour la réalisation du diagnostic n’est plus précisé depuis la réforme de juillet 2021. Il est donc possible que le propriétaire effectue ce diagnostic simplement à titre informatif, dans le but d’améliorer l’isolation de son logement ou pour toute autre raison, sans envisager une vente ou une location. « Un propriétaire peut réaliser un DPE à n’importe quel moment et pour n’importe quel motif : cela peut concerner la mise en location du bien, être réalisé uniquement à titre informatif, dans le cadre d’un projet de rénovation… Rien ne nous permet de le vérifier via cette base », explique l’experte de l’ADEME.