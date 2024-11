Pour le professionnel, l'outil peut permettre de développer une activité, tandis que pour le particulier, cela peut être l'occasion d'estimer au mieux la valeur d'un bien en maitrisant les tendances du marché, et/ou de connaitre le montant de ce bien vendu par un voisin, un ami…

La plateforme explique que les données sont mises à jour deux fois par an, ce qui peut expliquer que certaines transactions ne soient pas encore disponibles. La plateforme s'efforce de compiler des informations officielles (et non privées), en s'appuyant sur plus de 28 millions de transactions répertoriées depuis 2014 (DVF), mais aussi les ventes de fonds de commerce (BODACC).