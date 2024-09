Qui l'eût cru ? À partir de ce matin, à 7h, il est possible pour les membres de Veepee de participer à une grande opération sur le site grâce à laquelle ils vont pouvoir acheter un appartement. Évidemment, au vu du produit commercialisé, les achats ne se feront pas comme d'habitude.

« On agrège les offres des promoteurs et quand le potentiel acquéreur choisit un logement, il remplit un dossier, en renseignant toutes les informations que lui demanderaient une banque ou un vendeur, et si sa capacité financière le lui permet, il réserve l'appartement. Si tout est OK, le logement est à lui. C'est premier arrivé, premier servi » explique ainsi le patron Édir Bennaï, au journal La Provence.