Savez-vous combien il faut gagner pour acheter un 40 m² à Paris ?

Le salaire brut annuel nécessaire à la primo-accession diminue à mesure que l'on s'éloigne des murs de la capitale. Virgil estime qu'il faut gagner 50 743 euros en petite couronne (départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne). En grande couronne (Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Val-d'Oise), on tombe à 32 249 euros, contre 19 080 euros en 2022. Des sphères bien plus raisonnables, même si en petite et grande couronnes, les prix de l'immobilier ont respectivement augmenté de 160 et 114 % en 20 ans.