Arriverez-vous à vous payer un appart dans le metaverse ? Plus de 100 millions de dollars déjà dépensés en immobilier virtuel

Rien que la semaine dernière, plus de 100 millions de dollars ont été dépensés dans l’achat d’immobiliers dans les quatre principaux sites de metaverse, à savoir The Sandbox , Decentraland, CryptoVoxels et Somnium Space. Par exemple, l’entreprise new-yorkaise Republic Realm a investi à elle seule la somme record de 4,3 millions de dollars pour un terrain sur The SandBox, où les joueurs peuvent discuter, jouer ou même assister à des concerts.