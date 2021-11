Après 4 ans de développement, le jeu The Sandbox lance son metaverse Alpha

Sur le jeu Sandbox, vous pouvez déjà acheter une parcelle de terrain parmi les 140 000 proposées sur la gigantesque map. Les joueurs peuvent acheter et construire sur les terrains et aussi acheter des personnages, des objets et des améliorations sous forme de NFT . Avec toutes ces transactions, la plateforme Sandbox a échangé plus de 120 millions d’euros depuis 2019, et ces chiffres n’ont fait que monter depuis que Mark Zuckerberg a présenté au monde son concept de metaverse.