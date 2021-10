Metaverse : Facebook engage 50 millions de dollars pour rendre le monde virtuel "plus responsable"

On ne sait pas encore véritablement à quoi va ressembler le metaverse de Facebook, et l'entreprise estime que le développement de tels projets n'aboutira que dans 10 à 15 ans. De ce qu'en disent les sociétés qui ont évoqué le sujet jusqu'ici, on peut résumer ce concept à un mélange de Second Life à la sauce réseaux sociaux, le tout saupoudré de réalité virtuelle et augmentée.

Pour Facebook, il s'agit surtout d'un ensemble « d'espaces virtuels où vous pouvez créer et explorer, avec d'autres personnes, qui ne sont pas dans le même espace physique que vous ». Passer du temps avec des amis, travailler, jouer, apprendre, faire du shopping, créer, tout cela serait possible à travers le metaverse. L'un des enjeux du metaverse sera aussi l'interopérabilité entre les services de différentes entreprises, amenées à collaborer pour ne pas s'enfermer dans leurs propres protocoles et risquer de se couper du reste du réseau.

Avec le passif de Facebook concernant son utilisation des informations personnelles de ses utilisateurs et sa politique laxiste de modération, il faudra assurément garder un œil sur les travaux du géant du Web sur le sujet…