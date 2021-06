Facebook va tester la pub dans l'Oculus Quest ; la connexion au compte Facebook prend tout son sens

Ces publicités suivront les principes de Facebook en la matière, c'est-à-dire que les utilisateurs auront la possibilité de cacher certaines annonces, ou toutes celles venant d'une entreprise en particulier, et d'accéder à des préférences détaillées à partir de n'importe quelle publicité grâce à l'option « Why am I seeing this ad ? ». Facebook récupérera des informations à propos des publicités sur lesquelles vous avez cliqué ou dont vous avez sauvegardé le lien.