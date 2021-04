Oculus : un système d'abonnement introduit pour certaines applications du Quest Store

RED by SFR vient de sortir l'artillerie lourde du côté des bons plans en reconduisant ses deux forfaits mobiles les plus généreux en contenu. L'opérateur propose donc une nouvelle fois les formules Big RED avec leur enveloppe internet de 100 Go à 13€/mois et 200 Go contre 15€/mois. Faisons un large tour d'horizon des avantages de ces offres valables jusqu'au 21 Avril prochain.