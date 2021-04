Oculus tiendra pour la première fois son propre Gaming Showcase le 21 avril

Il s'agit d'une première dans le monde du jeu VR. Si Xbox, Sony et Nintendo sont habitués à l'exercice, il aura fallu attendre Oculus pour que les jeux VR aient droit à leur premier Gaming Showcase dédiés. Un timing des plus judicieux alors que la pandémie de coronavirus continue de sévir dans le monde et que l'Oculus Quest 2 est actuellement le casque VR le plus plébiscité.

L'occasion de découvrir ce que les partenaires d'Oculus nous réservent pour le futur du jeu VR. Sont pour l'instant annoncés les développeurs Cloudhead Games (derrière l'excellent Pistol Whip), Ready At Dawn (Lone Echo) et ILMxLAB (Vader Immortal, Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge). Ces développeurs et tant d'autres viendront partager de nouvelles informations sur leurs futurs projets respectifs.

Gaming Showcase oblige, nous aurons droit à pléthore de trailers et autres vidéos de gameplay « World Premiere » de jeux encore non annoncés. Un événement à marquer sur son calendrier (ou à suivre de loin vu l'heure) pour tout fan de jeux VR, prévu pour rappel le 21 avril.