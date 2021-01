Le multi-compte arrive sur Oculus Quest 2

À compter du 13 février prochain, toutes les nouvelles applications Rift et Quest devront donc supporter la fonction App Sharing. Rappelons qu'en fin d'année dernière, le réseau social imposait d'avoir un compte Facebook pour utiliser un casque de la marque Oculus. Celles et ceux qui utilisent un dispositif Oculus via un compte éponyme ont jusqu'à 2023 pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles d'utilisation…